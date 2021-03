VIDEO: Testovat na covid-19 budou nově muset i firmy do deseti zaměstnanců Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Testovat na covid-19 budou nově muset i firmy do deseti zaměstnanců

Vláda žádá poslance o prodloužení nouzového stavu do 27. dubna, sdělil iDNES.cz premiér Andrej Babiš. Zatím je vyhlášen do 28. března. Poslanci o žádosti vlády rozhodnou tento týden. Testovat na covid-19 budou nově muset i firmy do deseti zaměstnanců, samotesty budou muset dělat OSVČ, které nepracují z domova, a testovat musí i neziskové organizace.

video: ČTK