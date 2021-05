VIDEO: Hamáček podal trestní oznámení na autory článku, podle Fialy by měl rezignovat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hamáček podal trestní oznámení na autory článku, podle Fialy by měl rezignovat

Vicepremiér Jan Hamáček v pátek podal trestní oznámení na autory reportáže serveru Seznam Zprávy k jeho cestě do Moskvy Janka Kroupu a Kristinu Cirokovou. Vyloučil, že by kvůli kauze rezignoval. Naopak podle lídra ODS Petra Fialy by měl skončit, protože buď lhal veřejnosti, nebo se dopustil špatného úsudku. Šéfredaktor serveru Seznam Zprávy Jiří Kubík minulý týden uvedl, že web je připraven pravdivost svých zjištění u soudu prokázat.

