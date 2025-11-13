Hartmann - Rico kvůli asijské konkurenci propustí 200 lidí
13. 11. 2025 21:30 Domácí
Po více než sto letech v Havlíčkově Brodě skončí zavedený a tradiční zaměstnavatel. Na konci března uzavře svůj závod v Bělohradské ulici společnost Hartmann - Rico. Informovalo o tom vedení společnosti. O práci přijdou přibližně dvě stovky lidí. Důvodem ukončení výroby je konkurence z Asie.
00:46
