Hasiči nasadili speciální techniku k odstranění naplaveného dřeva
17. 2. 2026 11:36 Domácí
Od pondělí 16. února probíhá na vodním díle Těrlicko rozsáhlý zásah zaměřený na odstranění naplaveného dřeva, které do zátopy přinesly povodně v roce 2024. Na místě zasahují příslušníci Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky (ZÚ) ve spolupráci s kolegy z HZS Moravskoslezského kraje Územního odboru Karviná a členy JSDH Těrlicko.
