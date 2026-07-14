Hasiči šestým dnem likvidují požár ve Zlíně, sutiny stále doutnají
14. 7. 2026 13:48 Domácí
Hasiči už šestým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Nadále z bezpečné vzdálenosti prolévají vodou sutiny, které stále občas doutnají. Větší část budovy se ve čtvrtek zřítila.
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