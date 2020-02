VIDEO: Video: Stromy se málem zřítily na zasahující hasiče Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hasiči z Protivanova vyjížděli jako technická pomoc ke stromům spadaným na silnici. Nakonec museli sami utéct. Prudký větrný poryv totiž začal lámat stromy, které dopadaly přesně na místo, kde pár desítek sekund před tím sami stáli. Jenom technická pomoc.. Pořezat strom umí každej druhej.. To napadne hodně lidí, když nás vidí vyjíždět na výjezd ve větru.. Že jsou to ale vůbec pro nás nejrizikovější zásahy, kde se pohybujeme v hodně nebezpečném prostředí, kde ani nemůžeme ovlivnit, co bude následovat, to už si moc lidí neuvědomí.... Příroda je prostě mocná.. Štěstí? Náhoda? Vyšší moc? Tady hrály roli i zkušenosti a rozvaha, ale náš Anděl strážný se určitě dost zapotil, aby Sabinu udržel na uzdě, dokud nebudeme v bezpečí..

video: JSHD Protivanov