Hasiči nacvičovali hašení vakem zavěšeným pod vrtulníkem

Ani dříve, ani později, o to tu běží. Strefit se přímo na cíl. To ale nejde bez tréninku, a tak si hasiči s vrtulníkem uspořádali trénink. Mohlo by se jim to hodit třeba u podobného požáru, který jsme vloni zažili v Českém Švýcarsku.

