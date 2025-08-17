iDNES.cz
iDNES.tv
Zpravodajství
Domácí
Zahraničí
Krimi
Sport
Technika
Společnost
Lifestyle
Vše ze zpravodajství
Živě
Slow
Pořady
Rozstřel
iDNES KINO
VIDEO: Hasiči vytvořili pomocí vody, světel a hudby velkolepou podívanou
Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu
Hasiči vytvořili pomocí vody, světel a hudby velkolepou podívanou
17. 8. 2025 17:56
Domácí
video:
iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz
Sdílet video na FB
Následující videa
Přísaha podá žalobu na Piráty. Šlachta se v debatě pustil i do Macinky
Volby by vyhrálo ANO s 32,5 procenta. Piráti posílili, Stačilo! si pohoršilo
V brněnské restauraci Valoria připravují speciality pro gurmány
Závody v extrémním triatlonu Ironman jsou v plném proudu
mobilní verze
iDNES.cz
© 1998–2025
MAFRA, a. s.
a dodavatelé
Profimedia
, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s. zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s. IČ: 45313351.
Mobilní verze
Podmínky užití
Soukromí a cookies
AV služby
Napište nám