Hasícího robota dokáže ovládat i laik, po testu o něm uvažuji krajští hasiči
23. 1. 2026 17:24 Domácí
Profesionální hasiči v Poličce otestovali během nasimulovaných reálných podmínek českého pásového robota. Autonomní pomocník se ve své nové generaci může stát jejich parťákem při mimořádných situacích. Jeho předchůdce se osvědčil ve válce na Ukrajině, kde zasahuje u trosek po ruských útocích.
00:37
Ministr obrany jmenoval nového velitele Teritoriálních sil
Domácí23. 1. 2026 17:32
01:00
Hasícího robota dokáže ovládat i laik, po testu o něm uvažuji krajští hasiči
Domácí23. 1. 2026 17:24
00:49
Elischerova obhájkyně: Sedm let vězení není pozitivní informace, odvoláme se
Krimi23. 1. 2026 16:58
00:41
Američané v panice vyprázdnili regály v obchodech
Zahraniční23. 1. 2026 16:54
00:45
V kamionu na D1 se ukrývalo osm migrantů
Krimi23. 1. 2026 16:30
00:44
Hromadná nehoda téměř 20 aut zastavila v pátek D1 na Vyškovsku
Krimi23. 1. 2026 16:28
00:59
Ujíždějícího řidiče nezastavil ani PIT manévr, nakonec boural na lesní cestě
Krimi23. 1. 2026 16:20
00:50
Nebojte se peněz, říkají studenti zlínské univerzity
Domácí23. 1. 2026 16:16
03:15
Armáda mohla Ukrajině poskytnout čtyři letouny L-159. Rozhodnout ale měla vláda, řekl Řehka
Domácí23. 1. 2026 16:00
01:00
Ve škole se střílí. Učitel nahlásil planý poplach, chtěl vyzkoušet reakci policie
Krimi23. 1. 2026 15:28
00:33
Už se mě to netýká, reagoval na verdikt Brzobohatý
Společnost23. 1. 2026 15:18
03:12
Vzájemná omluva i odškodnění pro hudebníka. Poslechněte si rozsudek ve sporu Brzobohatého s Kuchařovou
Společnost23. 1. 2026 15:10
00:54
Špindl se chystá na Světový pohár ve sjezdovém lyžování žen
Domácí23. 1. 2026 15:10
00:52
Nevěděla jsem, zda se dožiju čtyřicítky, přiznala seriálová Alžběta II.
Společnost23. 1. 2026 14:52
00:50
Dárek pro Putina vybral 35 milionů korun ani ne za 48 hodin
Domácí23. 1. 2026 14:04
00:59
Poslední rozloučení s Ladislavem Samohýlem ve Zlíně
Domácí23. 1. 2026 13:16
00:34
Raději po čtyřech. Chodec nechtěl na náledí riskovat
Zahraniční23. 1. 2026 13:04
Následující videa
00:27
Parkování na trávě a v blátě skončí. Havlíčkův Brod sídliště opraví
03:12
Protidrogovou politiku vlády bude řídit Pavel Bém, oznámil premiér
00:50
Nebojte se peněz, říkají studenti zlínské univerzity
03:15