Čeští senioři se díky virtuální realitě potápí se žralokem

Desítky seniorů už měly možnost potápět se se žralokem, zajet na africké safari, projet se na horské dráze nebo zarelaxovat na karibské pláži či u horského jezera. Umožňuje jim to zařízení pro virtuální realitu v rámci naší nové aktivity. „Asi před rokem jsem si soukromě koupil virtuální realitu. A protože obecně v HateFree Culture rádi experimentujeme, napadlo nás zkusit ten zážitek nabídnout zdarma seniorům,” říká koordinátor HFC Lukáš Houdek. Nyní tak dojíždíme do různých seniorských zařízeních po Česku a z toho, co bylo na zkoušku, se stala regulérní aktivita.

video: Facebook/HateFreeCulture