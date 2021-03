VIDEO: Nejbohatší Čech Petr Kellner zahynul při havárii vrtulníku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nejbohatší Čech Petr Kellner zahynul při havárii vrtulníku

Český miliardář Petr Kellner zahynul při sobotním pádu vrtulníku na Aljašce. Informace deníku The New York Times potvrdila mluvčí investiční skupiny PPF. Při nehodě zemřeli i další čtyři lidé. Vrtulník havaroval na aljašském ledovci, když vezl skupinku lyžařů. Kellnerovu přítomnost na palubě oznámila v neděli policie a horské středisko, které let objednávalo.

video: iDNES.tv