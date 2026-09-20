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Havlíček odmítá hon za procenty na obranu. Šetříte kosmeticky, řekl Jurečka

Domácí
Závazky vůči Severoatlantické alianci i stav státního rozpočtu České republiky byly hlavními tématy pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka je růst přímých výdajů na obranu nad dvě procenta HDP příliš drahý, zbrklý a vytváří korupční prostředí. Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marian Jurečka dosažení alespoň dvou procent ocenil, zároveň však kritizoval růst schodku státního rozpočtu a „kosmetické úpravy“ vládní koalice.
video: CNN Prima NEWS
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