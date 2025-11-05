To nejzajímavější z emotivního projevu Hayata Okamury

Domácí
Poslanec KDU-ČSL Hayato Okamura v emotivním projevu ve Sněmovně vyzval, aby jeho mladšího bratra, šéfa SPD Tomia Okamury poslanci nevolili šéfem dolní komory parlamentu. „Můj bratr je vážná bezpečnostní hrozba,“ řekl Hayato Okamura. „Dělá politiku spíš jako obchod,“ řekl o svém mladším bratrovi.
video: PSPČR
