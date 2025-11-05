Můj bratr je vážná hrozba, varoval Hayato Okamura v emotivním projevu
5. 11. 2025 22:14 Domácí
Poslanec KDU-ČSL Hayato Okamura v emotivním projevu ve Sněmovně vyzval kolegy, aby jeho mladšího bratra, šéfa SPD Tomia Okamuru, nevolili šéfem dolní komory parlamentu. „Můj bratr je vážná bezpečnostní hrozba,“ řekl Hayato Okamura. Tomio podle něj nemá ani pevný morální základ.
03:02
Zvolení beru s pokorou, vážím si podpory, řekl Okamura
Domácí5. 11. 2025 22:14
00:43
Můj bratr je vážná hrozba, varoval Hayato Okamura v emotivním projevu
Domácí5. 11. 2025 22:14
01:45
Poslanci zvolili šéfa SPD Tomia Okamuru do čela Sněmovny, dostal 107 hlasů
Domácí5. 11. 2025 20:36
00:58
Tajfun Kalmaegi zdevastoval kus Filipín. Mrtvých je 85, desítky dalších se pohřešují
Zahraniční5. 11. 2025 20:00
01:28
Německo nabízí Afgháncům peníze, pokud se vzdají azylu
Zahraniční5. 11. 2025 19:30
00:37
Při požáru na Brněnsku zemřel starší muž
Krimi5. 11. 2025 19:18
01:06
Barcelona oslavila sté výročí metra závodem v jeho útrobách
Zahraniční5. 11. 2025 18:00
04:02
To nejzajímavější z emotivního projevu Hayata Okamury
Domácí5. 11. 2025 17:28
00:51
Ruský parlament a ministři varují před obnovou jaderných testů USA
Zahraniční5. 11. 2025 17:16
00:20
Trénink na blackout nebo test trpělivosti. Ve Žďáře nefunguje veřejné osvětlení
Domácí5. 11. 2025 16:02
00:31
Prostějov zprovoznil nový dopravní terminál v ulici Újezd
Domácí5. 11. 2025 16:00
00:46
Bývalé ghetto zmizí, z ruiny v centru Plzně vznikne dům s moderními byty
Domácí5. 11. 2025 15:50
00:59
Češka Natálie Puškinová vyhrála Miss Earth 2025
Společnost5. 11. 2025 15:50
00:41
Basketbalové El Nordico kadetek
Sport5. 11. 2025 15:24
05:29
Je to možná jeden z největších internetových podvodníků u nás, říká o Hrebičíkovi youtuber
04:09
Jedna vulgarita za druhou. Jak Hrebičík komunikoval s policisty
04:00
Nevěděl jsem, že si to k policistům nemůžu dovolit, dejte mi šanci, žádal u soudu Hrebičík
32:20
Potřebuje prezident Turkův skalp? Staří bílí muži glosují skládání vlády
Domácí5. 11. 2025 15:00
00:45
Ikona machismu Liver King užívá i steroidy. Pro fanoušky je zklamáním
Lifestyle5. 11. 2025 14:58
00:27