Herci v Tasicích vzpomínal na natáčení seriálu o rodině skláře Jakuba Cirkla

Huť Jakub v Tasicích na Havlíčkobrodsku si připomněla 40 let od natáčení seriálu Jaroslava Dietla Synové a dcery Jakuba skláře. Do huti, jež byla o několik let později pojmenovaná po hlavní seriálové postavě, dorazili herci, kteří tehdy v televizním díle účinkovali.

