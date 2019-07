VIDEO: Ve věku 88 let zemřel herec Rip Torn, hvězda filmu Muži v černém Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dělat tuhle práci chce nejen chladnokrevné IQ a bleskové reflexy, ale také zatraceně dobrý žaludek. Když se totiž do neposlušné potvůrky z vesmíru střelí speciální pistolí, změní se ve zlomku sekundy v odporný sliz, který zaneřádí okolí v okruhu několika metrů. "K" (Tommy Lee Jones), veterán supertajné vládní agentury MiB (Men in Black), která má na starost ostrahu planety Země před vetřelci z vesmíru, by mohl vyprávět. Schopný newyorský polda "J" (Will Smith) by mu nejspíš nevěřil ani slovo, kdyby ovšem jednoho večera na vlastní kůži náhodou nezažil, jaké to je pronásledovat mimozemšťana. Žijí mezi námi a maskují se - vysvětlil "K" - "někdo na ně musí dávat pozor" - dodal a vybral si mladého poldu za svého nového partnera. Právě včas! Nedaleko New Yorku přistál létající talíř a v něm nejodpornější a nejnaštvanější padouch celého vesmíru. Osud země zase jednou visí na vlásku.

