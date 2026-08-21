Hip Hop Kemp padl den před startem. Fanoušci mluví o mezinárodní ostudě
21. 8. 2026 13:16 Domácí
Lidé nešetří kritikou vůči pořadatelům Hip Hop Kempu, který odvolali den před jeho začátkem. Ten se měl v pátek a v sobotu uskutečnit v bývalé raketové základně u Hadačky na Plzeňsku. Fanoušci festivalu, který kdysi patřil k největším festivalům svého druhu v Evropě, mluví o mezinárodní ostudě.
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Hip Hop Kemp padl den před startem. Fanoušci mluví o mezinárodní ostudě
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