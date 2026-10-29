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Historická stavidla v terezínské pevnosti čeká oprava

Domácí
Historická nápustní stavidla terezínské pevnosti projdou opravou. Unikátní technickou památkou z 18. století, která je stále funkční, totiž začala prosakovat voda. Rekonstrukce nebude jednoduchá – v řece Ohři bude potřeba vybudovat ochrannou stěnu, aby bylo možné se k systému ležícímu hluboko pod hladinou vody vůbec dostat.
video: iDNES.tv
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