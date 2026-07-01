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Historický poklad z půdy po patnácti letech zrestaurovali

Domácí
Desítky let historický a umělecký poklad chátral bez povšimnutí na půdě kláštera. Objevit se ho podařilo víceméně náhodou, restaurovat skoro až zázrakem. Jeho většinu nyní mohou zájemci vidět po devíti letech. Ve středu začne na havlíčkobrodské Staré radnici výstava vzácných lunetových obrazů.
video: iDNES.tv
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