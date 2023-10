VIDEO: Hlasování o balíčku bude v pátek v 11 hodin, prosadil Benda Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vládní koalice chce hlasovat o vládním úsporném balíčku v pátek v 11 hodin, navrhl to šéf poslanců ODS Marek Benda. „Většina má právo prosadit své většinové stanovisko,“ zdůvodnil to a odkázal se na to, že to potvrdil i Ústavní soud.

video: PSP ČR