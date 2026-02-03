Není to tu autodrom pro Motoristy, řekl Kupka. ANO odmítá komunikovat s ODS
3. 2. 2026 9:36 Domácí
Devatenáct dnů poté, co získala vláda ANO, SPD a Motoristů vedená Andrejem Babišem důvěru většiny Sněmovny, začne ve Sněmovně mimořádná schůze, na které chce opozice vládě vyslovit kabinetu nedůvěru. „Vláda nemá být pouťový autodrom pro Motoristy a premiér nemá být vrchní kolotočář,“ řekl předseda opoziční ODS Martin Kupka. Místopředseda ANO Robert Králíček následně na tiskové konferenci hnutí uvedl, že opozice nechce vládní koalici umožnit, aby schvalovala zákony. Řekl také, že hnutí ANO přerušuje komunikaci s klubem ODS a to do doby, než se bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix neomluví za označení „svoloč“. Decroix se zúčastnila demonstrace na podporu prezidenta Pavla a na sociálních sítích pak uvedla, že nechápe, jak mohla vláda s ODS v čele prohrát volby a pustit ke kormidlu tuhle svoloč.
