Na pražském hlavním nádraží začala rekonstrukce interiérů Fantovy budovy

Podpisem smlouvy dnes oficiálně začala rekonstrukce interiérů historické Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží. Práce za 303 milionů korun provedou stavební firmy Avers a Strabag Rail. Do letošního srpna zároveň pokračuje také stavba podchodu z nádraží na Žižkov. Novinářům to dnes řekl generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda. Správa dnes také otevřela na pražském hlavním nádraží nové informační centrum. Vedle toho připravuje do dalších měsíců na hlavním nádraží další velké stavební projekty.

