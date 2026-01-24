Babiš obhájil post šéfa ANO, dva byli proti. Jeho zástupce Havlíček měl větší podporu

Domácí
Premiér Andrej Babiš na sněmu ANO neměl při volbě předsedy hnutí soupeře. Dostal 196 hlasů od 209 delegátů, proti byli dva a zdrželo se jedenáct účastníků sněmu. „Snad ta naše vláda vydrží do roku 2029, tak vypadá to, že ještě budu kandidovat, tak jen abyste věděli,“ řekl Babiš.
