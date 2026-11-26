Soud začal řešit spor Duhy s Macinkou. Ten se podle advokátky za výrok o "teroristické organizaci" omluvit nechce
Žalobu Hnutí Duha na ministra zahraničí a předsedu Motoristů Petra Macinku kvůli jeho výrokům spojujícím ekologické hnutí s terorismem začal ve čtvrtek projednávat Městský soud v Praze. Hnutí po Macinkovi požaduje omluvu. Podle soudu bude nutné nejprve vyjasnit, zda za výrok odpovídá přímo Macinka, nebo stát. Pokud je odpovědný ministr, budou muset obě strany ke svým tvrzením doložit další důkazy. Soudní jednání bude pokračovat na konci ledna.
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