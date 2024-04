VIDEO: Hokejový trenér Růžička je na kandidátce Rajchlova PRO do eurovoleb Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bývalý hokejista a trenér národního týmu Vladimír Růžička chce vstoupit do politiky. Strana PRO Jindřicha Rajchla ho v pondělí představila jako jednoho z kandidátů pro letošní volby do Evropského parlamentu. Sám Růžička na tiskové konferenci uvedl, že by chtěl v politice zlepšit podmínky českých sportovců a hájit národní zájmy.

video: ČTK