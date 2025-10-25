Hokejová Jihlava má nového majitele, super moderní halu
25. 10. 2025 21:44 Domácí
Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla hostila zlínské Berany. A před omezenou kapacitou, duel se v testovacím režimu hrál pouze pro majitele permanentních vstupenek a sponzory, dvěma góly Roberta Říčky podlehla 0:2.
