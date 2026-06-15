Hologramy, animace i nové exponáty. Život na tvrzi Bouda přibližují moderní technologie
15. 6. 2026 10:10 Domácí
Tvrz Bouda prošla modernizací interiérů vchodového srubu KS-22a, ve kterém se otevřela nová prohlídková trasa. Život obránců na tvrzi přibližuje nový film, animace i holografická projekce. Do budoucna je v plánu provoz podzemních vláčků.
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Hologramy, animace i nové exponáty. Život na tvrzi Bouda přibližují moderní technologie
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