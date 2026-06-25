Homoli chrání vrstva z recyklované pryže, uvnitř tunelu pokládají betony pod vozovku
25. 6. 2026 15:46 Domácí
Na dálničním úseku dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem je téměř půlkilometrový dálniční tunel technicky nejnáročnějším stavebním objektem. Podle všeho však má už největší komplikace za sebou. Postup prací na začátku roku zpomalily složité geologické podmínky, což zprovoznění tunelu posunulo až na léto příštího roku.
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