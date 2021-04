VIDEO: Na vozíčku zdolal pouť do Santiaga, teď chce prozkoumat Černobyl Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Projekt Camino na kolečkách, při kterém se vydal Honza Dušek na Svatojakubskou pouť do Santiaga, vzbudil mezi lidmi velký zájem. 640 kilometrů zdolal totiž na svém invalidní vozíku, bez kterého se už několik let kvůli roztroušené skleróze neobejde. I přesto, že nemoc neúprosně postupuje, naplánovali členové jeho týmu další výpravu v rámci které by chtěli prozkoumat ukrajinský Černobyl.

video: iDNES.tv, Camino na kolečkách (2017)