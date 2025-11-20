Horníci na Karvinsku těží poslední uhlí, na konci ledna končí

Závěr listopadu, prosinec, leden a konec. V OKD dobývají poslední poruby, tedy místa v dole, kde se přímo těží černé uhlí. Další už nebudou. Šachta se vyklidí, jáma zasype a zůstanou jen vzpomínky. Redaktor iDNES.cz měl možnost sfárat a zaznamenat končící fenomén regionu.
video: iDNES.tv
