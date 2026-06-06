Horské svahy kolem Pradědu zachraňují stovky ovcí, doplní je koně
6. 6. 2026 6:32 Domácí
Na jesenické svahy mezi Ovčárnou, Pradědem a Petrovými kameny se 1. června vrátilo stádo stovky ovcí z Rýmařovska, které budou až do září pomáhat s obnovou vzácných alpinských trávníků. Tradiční valašky pod dohledem pastevce spásají odolné trávy i borůvčí, čímž uvolňují místo pro ohrožené horské rostliny a motýly. V polovině června je v okolí Pradědu doplní také huculští koně a skotský skot.
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