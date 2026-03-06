Hra Kingdom Come láká do Česka turisty i ze zahraničí
6. 3. 2026 19:14 Domácí
Hra Kingdom Come láká do Česka turisty i ze zahraničí. Ti se podle marketingového manažera společnosti Warhorse Studios Jiřího Rýdla často velmi divý, jak místo z videohry je ve skutečnosti vypadá. Letos se tak očekává ještě větší příliv turistů, a to hlavně z Ameriky nebo Japonska.
