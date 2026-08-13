Hracholusky jsou téměř na suchu. Ani na Plzeňsku neprší
13. 8. 2026 6:04 Domácí
Přehradu Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trápí nedostatek vody. Dno je místy vidět i desítky metrů od obvyklého břehu. Mže, která přehradu zásobuje, má nejnižší průtoky v historii měření. Odborníci varují, že pokud bude suché počasí pokračovat, může se situace dál zhoršovat.
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