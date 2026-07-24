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Při přestavbě hradeckého nádraží odčerpávají tisíce kubíků vody z výkopů

Domácí | Zprávy z dráhy
Kvůli přestavbě nádraží v Hradci Králové lidem v okolí mizí voda ze studní. Úbytek zaznamenali, když stavbaři kvůli ražbě kabelových tras začali odčerpávat tisíce kubíků vody denně. Některé studny jsou zcela prázdné. Problém trvá už několik měsíců. Správa železnic, která nádraží za 10 miliard korun přestavuje, slíbila prověřit nápravná opatření.
video: iDNES.tv
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