Policisté vyslýchají zraněné i útočníka, říká policejní mluvčí

Domácí
V královéhradeckém obchodním centru Futurum v pátek odpoledne muž napadl a zranil nožem dva lidi. Policisté centrum společně s hasiči evakuovali a po pachateli pátrali, nedlouho poté ho zadrželi v nedaleké Fakultní nemocnici Hradec Králové. Napadený muž podle záchranné služby utrpěl vážné bodné zranění a jedna žena byla zraněna lehce, oba skončili po ošetření ve fakultní nemocnici.
