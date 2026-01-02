Policisté vyslýchají zraněné i útočníka, říká policejní mluvčí
2. 1. 2026 19:54 Domácí
V královéhradeckém obchodním centru Futurum v pátek odpoledne muž napadl a zranil nožem dva lidi. Policisté centrum společně s hasiči evakuovali a po pachateli pátrali, nedlouho poté ho zadrželi v nedaleké Fakultní nemocnici Hradec Králové. Napadený muž podle záchranné služby utrpěl vážné bodné zranění a jedna žena byla zraněna lehce, oba skončili po ošetření ve fakultní nemocnici.
01:20
Ukrajinci hlásí po útoku na Charkov 30 zraněných, Moskva údery popírá
Zahraniční2. 1. 2026 20:06
00:40
Útok v hradeckém obchodním centru. Dva zranění, policie dopadla muže s nožem
Domácí2. 1. 2026 19:38
00:50
SAE ukončily vojenskou přítomnost v Jemenu. Saúdové zároveň zaútočili na separatisty
Zahraniční2. 1. 2026 19:36
00:19
Záchranné složky zasahují v nákupním centru v Hradci Králové
Krimi2. 1. 2026 19:34
00:30
Fotbalista Antoine Semenyo podstoupil křest na pláži v Bournemouthu
Zahraniční2. 1. 2026 17:50
02:03
Martin Prokop bude bojovat na Dakaru s novým speciálem. Poslechněte si, jak řve
Technika2. 1. 2026 14:00
01:25
Pomník Sovětské armády je pryč, podobu místa určí architekti
Domácí2. 1. 2026 13:56
00:16
V domě na Lounsku našli dvě mrtvá těla
Krimi2. 1. 2026 13:28
00:52
Obsluha ve Švýcarsku nosila šampaňské s ohněm
Zahraniční2. 1. 2026 11:50
01:03
Dívka popsala útěk z hořícího baru ve Švýcarsku
Zahraniční2. 1. 2026 11:50
00:25
Osmiletá dívka po nehodě auta vylezla okýnkem a rozsvíceným mobilem zařídila pomoc
Krimi2. 1. 2026 10:54
00:57
Krvavé nepokoje v Íránu sílí, lidé protestují proti silnému zdražení
Zahraniční2. 1. 2026 10:38
00:55
Dcera Kim Čong-una může být budoucí nástupkyní režimu
Zahraniční2. 1. 2026 10:08
01:35
V Praze se srazily tramvaje. Trať na Barrandov stojí
Krimi2. 1. 2026 9:50
00:32
Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate
Společnost2. 1. 2026 0:06
00:50
Kreml tvrdí, že dešifroval ukrajinský dron mířící na Putinovu rezidenci, důkazy předá USA
Zahraniční1. 1. 2026 19:28
00:33