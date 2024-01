VIDEO: Hradecká periferie se obává stavby výrobního a skladovacího areálu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hradecká periferie se obává stavby výrobního a skladovacího areálu

Na louce mezi Pražským Předměstím a částí Plácky v Hradci Králové by měl vzniknout obří výrobní a skladovací areál. Indupark Plácky by měřil přes 16 tisíc metrů čtverečních, šlo by o pět hal každou s rozlohou 25 na 68 metrů, o parkoviště pro 132 aut a o nové komunikace. Naráží ale na dvoukolejku i nový územní plán.

video: iDNES.tv