Hrdinové moderní energetiky jsou z Přibyslavi, cenu získala firma Neufe
18. 9. 2025 8:11 Domácí
Hrdinové moderní energetiky. Tak se jmenuje soutěž o nejzajímavější projekty, jež využívají obnovitelné zdroje a nabízí ucelená chytrá řešení. Hlavní cenu mezi firmami si letos odnesla společnost Neufe z Přibyslavi.
