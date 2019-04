VIDEO: Exhumace mtvol i pohřeb. Zkusili jsme práci hrobníka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Exhumace mtvol i pohřeb. Zkusili jsme práci hrobníka

Kopání hrobu, otevírání rakve, v níž už více než 80 let leží žena, jejíž kosti je potřeba ručně vybrat a vložit do pytle, ale i reálný pohřeb. To jsou činnosti, které musí hrobníci na Olšanských hřbitovech v Praze zvládat denně. Nyní si spolu s nimi tuto fyzicky i psychicky náročnou práci vyzkoušel také reportér Matěj Smlsal.

video: Matěj Smlsal, Peter Antalík, iDNES.tv