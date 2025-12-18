Hromadná nehoda blokovala D1 na Vysočině
Provoz na dálnici D1 komplikuje nehoda mezi Humpolcem a Jihlavou. Na 100. kilometru ve směru na Brno se srazilo několik osobních i nákladních aut. Dálnice byla v místě nehody hodinu a půl uzavřená, od 10 hodin je průjezdná s omezením. Podle záchranářů se zranilo celkem šest lidí, první informace hovořily o třech.
