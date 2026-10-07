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Husinecká přehrada vyschla, jako první v Česku

Domácí
Jihočeský kraj vyhlásil stav sucha, z Husinecké přehrady teče už jen tolik, kolik sem přiteče z říčky Blanice. Vodohospodáři upravují i odtok z Římovské přehrady.
video: iDNES.tv
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