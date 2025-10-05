Husitská církev vrací tvář bývalé synagoze v Hořicích

Domácí
Jednou z mála připomínek silné židovské komunity v Hořicích na Jičínsku je tamní synagoga v Tovární ulici. Vznikla v 18. století, od roku 1952 ji vlastní husitská církev, jíž slouží jako modlitebna i místo pro pořádání akcí. Majitel se synagogu snaží vrátit do podoby, jakou měla před druhou světovou válkou.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:55

Na dálnici D3 na jihu Čech už mohou řidiči jezdit stopadesátkou
Domácí
5. 10. 2025 10:48
02:09

Fiala: Je logické, že vítěz voleb bude pověřen sestavením vlády
Domácí
5. 10. 2025 10:16
02:32

Babiš si řídil auto sám. Policistka ho musela nasměrovat do správných dveří
Domácí
5. 10. 2025 9:34
02:39

Prezident mě ještě nepověřil, bylo by předčasné, řekl Babiš
Domácí
5. 10. 2025 9:06
01:56

Stačilo mu 12 minut. Francouz vyjel na Eiffelovku na kole
Zahraniční
5. 10. 2025 9:06
01:05

Husitská církev vrací tvář bývalé synagoze v Hořicích
Domácí
5. 10. 2025 8:32
10:09

ZANIKLÉ TRATĚ: Král železnic v Brdech pohořel. Než dráhu dostavěl, zkrachoval
Technika
5. 10. 2025 0:06
01:29

Jméno se mnou jde, ale jsem na něj pyšná, říká Antonie Formanová
Společnost
5. 10. 2025 0:06
04:56:50

Kompletní záznam volebního studia iDNES.cz
Domácí
4. 10. 2025 22:18
01:36

Povolební jednání se rozjela. U Babiše doma se střídali Motoristé s Okamurou
Domácí
4. 10. 2025 22:04
15:29

Zeman: Fialu bych hnal k soudu. Z boje se neutíká, budu dál volit Stačilo!
Domácí
4. 10. 2025 21:56
04:16

Rakušan: Budeme tvrdou opozicí kontrolující vládu
Domácí
4. 10. 2025 21:38
00:40

Zaplaťpánbůh za tři mandáty, komentoval Jurečka krajský výsledek SPOLU
Domácí
4. 10. 2025 21:14
00:39

Hnutí ANO oslavovalo ve Zlíně vítězství ve sněmovních volbách
Domácí
4. 10. 2025 20:20
00:38

Nový poslanec Matěj Hlavatý za Starosty slaví úspěch v Hradci Králové
Domácí
4. 10. 2025 20:10
02:20

Dovedu si představi průsečík programů s Motoristy, řekl Havlíček
Domácí
4. 10. 2025 20:08
05:39

Zeleni jsou po patnácti letech ve sněmovně, situaci komentuje Gabriela Svárovská
Domácí
4. 10. 2025 20:02
02:24

Porazili jsme SPD, radoval se šéf Pirátů
Domácí
4. 10. 2025 19:44
00:26

Plzeňská radost ANO a Baxovo obhájení poslaneckého křesla
Domácí
4. 10. 2025 19:38
00:54

Jiří Pospíšil vítá, že komunisté nebudou ve Sněmovně
Domácí
4. 10. 2025 19:10

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.