Husté sněžení komplikuje dopravu v Praze

Pražští policisté kvůli sněžení do dnešních 10:00 evidují asi 150 dopravních nehod, ve městě se tvoří kolony. ČTK to řekla policejní mluvčí Violeta Siřišťová. Do ulic podle mluvčí městské Technické správy komunikací (TSK) vyjely sypače. Problémy jsou také na silnicích kolem metropole.

video: iDNES.tv