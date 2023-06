VIDEO: Hustou dopravu v Bílině navíc komplikují opravy sítí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hustou dopravu v Bílině navíc komplikují opravy sítí

Na velmi vytížené silnici číslo I/13, která spojuje Most a Teplice, se řidiči budou muset až do konce roku obrnit trpělivostí. Na průtahu Bílinou je totiž v důsledku rekonstrukce inženýrských sítí čekají dlouhé fronty. A plány na tunel, který průjezd městem kompletně vyřeší? Na ten si šoféři počkají ještě nejméně deset let.

