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Huť v Šindelové je kompletní. Chybějící vodní kolo se roztočí v pátek

Domácí
Když před lety stál Jiří Hrůza před zachráněnou historickou hutí v Šindelové, něco mu na obnoveném unikátu chybělo – vodní kolo. Srdce celé vysoké pece, které dokázalo sílu vody využít k pohonu drtičky rudy, výtahu, měchů či dalších zařízení. To se teď změnilo.
video: Huť Šindelová
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