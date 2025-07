VIDEO: Hvězda Benátské s Impulsem! skončila na kapačkách Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Horké chvilky zažili v pátek večer pořadatelé festivalu Benátská! s Impulsem, který se od pátku do soboty koná v Liberci. Do poslední chvíle nebylo jisté, zda vystoupí britští Eurythmics, protože Dave Stewart, zakladatel legendárního dua, musel být kvůli zdravotním komplikacím hospitalizován v liberecké nemocnici. Hudebník skončil na kapačkách, díky kterým se jeho zdravotní stav zlepšil a on tak mohl odehrát celý koncert včetně největších hitů.

video: iDNES.tv