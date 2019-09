VIDEO: V Hybernské ulici otevřeli rekonstruovanou budovu Obvodního soudu pro Prahu 5 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Hybernské ulici otevřeli rekonstruovanou budovu Obvodního soudu pro Prahu 5

Bylo to zřejmě nejlepší řešení, přestěhovat Obvodní soud pro Prahu 5 do jedné rekonstruované budovy. Podle slov předsedy městského soudu Vávry se investice vrátí do pěti let.

video: iDNES.tv