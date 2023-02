VIDEO: 50 let Nusláku: Nahlédněte do jeho útrob Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

50 let Nusláku: Nahlédněte do jeho útrob

Každá stanice leží je na jiné straně Nuselského údolí. Metro trasy C tuto vzdálenost překoná za minutu a půl. Průjezd Nuslemi mezi stejnými místy by ovšem trval o mnoho déle. Dnes už tuto trasu metra považujeme za samozřejmost. Před padesáti lety to bylo ovšem jinak.

video: Jakub Vrána, iDNES.cz, iDNES.tv