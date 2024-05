VIDEO: Děti málo sportují, tloustnou. Změnit to má nový taneční projekt Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Čím méně děti sportují, tím více času tráví u počítače, nebo s mobilem v ruce. Pomoci by mohl inovativní projekt i-Dance Challenge, který propojuje moderní technologie s tancem. Zapojit se do něho může každý ve věku od 8 do 15 let tím, že pošle video tance podle choreografie od známých tanečníků. Výkon posoudí umělá inteligence, ohodnotí a přidělí body. 300 nejlepších tanečníků se kvalifikuje do finálové i-Dance Challenge Show, která se uskuteční v O2 Universum dne 24. listopadu.

