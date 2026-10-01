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Veletrh ukáže kondici českého průmyslu. Firmy hledají cestu od aut k obraně

Domácí | Lounge – pořad iDNES.tv
Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se od 6. do 9. října představí přibližně 1 400 vystavovatelů. Co jejich účast vypovídá o kondici českých továren? V pořadu iDNES Lounge o tom mluvili ředitel veletrhu Michalis Busios, Petr Šimáček ze společnosti Yamazaki Mazak Central Europe a Miroslav Stříbrný z České exportní banky. Shodují se, že firmy chtějí investovat, nejistý výhled zakázek je však nutí k opatrnosti.
video: iDNES.tv
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