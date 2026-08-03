Bohatneme, rizika rostou a Češi přitom mají pojistky z roku 2015, varují experti
3. 8. 2026 10:24 Domácí | iDNES LOUNGE
Česká společnost vstupuje do období, ve kterém jsou rizika častější, nákladnější a vzájemně propojenější. Ačkoliv hodnota majetku i náklady na jeho obnovu za poslední dekádu skokově vzrostly, tisíce domácností i firem spoléhají na staré smlouvy, které při reálné pohromě pokryjí jen část škod. V pořadu iDNES LOUNGE o tom debatovali klíčoví představitelé českého pojistného trhu.
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